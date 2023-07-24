Kırsal Kuzgun Mahallesi'nde 10 Ekim 2020'de çıkan, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen orman yangınında yaklaşık 90 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanı yeniden ağaçlandırmak için çalışmalara başladı.

Yanan ağaçların bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan etüt çalışması sonrası başlatılan ağaçlandırma faaliyeti kapsamında yangınların önlenmesi ve orman köylülerine ek gelir getirmesi amacıyla 4 hektarlık bölüme lavanta fideleri dikildi.

Andırın Orman İşletme Müdürü Yunus KURTGÖZ, 4 hektar araziye dikilen lavantadan ilk hasatta 5 bin kilogram ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

