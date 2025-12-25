Depremin ardından şehir yaşamının yeniden canlandırılmasında Trabzon Caddesi ve çevresi merkezi bir rol üstleniyor. Yıkılan iş yerleri, çarşılar ve sosyal alanların yerine güçlü altyapıya sahip, modern ve güvenli yapılar inşa edilirken; yol düzenlemeleri, elektrik ve su hatlarının yenilenmesi çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Yeni ticari ünitelerle kentin ticari hayatının yeniden hareketlenmesi hedefleniyor.

Öte yandan Valilik binası, Dere Pazarı ve Aras Galeriya çevresinde de yoğun bir inşa süreci devam ediyor. Hasar gören yapılar kontrollü şekilde kaldırılırken, yerlerine deprem yönetmeliğine uygun modern binalar yükseliyor. Bu çalışmalar, yalnızca fiziki dönüşümü değil, ticari ve sosyal hayatın yeniden başlamasını da beraberinde getiriyor.

Uzun süredir kapalı olan mağaza ve iş yerlerinin yeniden açılması için altyapı hazırlıkları sürerken, esnaf ve yatırımcılarla görüşmeler yapılarak teşvik ve destek mekanizmaları devreye alınıyor. Kahramanmaraşlılar, şehir merkezindeki hareketlilik ve yapılan iyileştirmelerin kendilerine umut ve moral verdiğini ifade ediyor.

Ulusal ölçekte yürütülen bu büyük proje kapsamında, önümüzdeki iki yıl içinde yüz binlerce konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Kahramanmaraş ise bu dönüşüm sürecinin en aktif ve dikkat çeken şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.