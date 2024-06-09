Öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrenciler ise görevlilerin yönlendirmesiyle binalarını buldu.

Bu arada kimliğini kaybeden ve evde unutan adaylar, nüfus müdürlükleri ve sınav merkezlerine polis ekipleri tarafından yetiştirildi.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekleyip dua etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde farklı noktalara oluşturulan bekleme alanlarında velilere yiyecek içecek ikram edildi.