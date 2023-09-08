Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, “arıtma tesisimiz ve iplik boya tesisimizle alakalı 6 şubat 2023 depreminden bu yana 7 ay geçmesine rağmen hiçbir ödeme yapmayan Anadolu Sigorta A.Ş. şirketine karşı tedbir taleplerimiz, Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından haklı bulunmuş ve poliçe bedellerinin yüzde % 50'si nispetinde Anadolu Sigorta A.Ş. banka hesaplarına ve tüm taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardan olan hak ve alacaklarına ihtiyaten haciz konmasına karar verilmiştir.” denildi.

Türkiye’nin en büyük tekstil şirketlerinden biri olarak Kahramanmaraş’ın ilk iplik üretimini bünyesinde barındıran Arsan Tekstil Türkiye’nin hazır giyim sektörüne hammadde sağlayan, yurt dışındaki önemli markalara ihracat yapan firma olarak dikkat çekiyordu. Depremde yıkılan tesislerinin yeniden üretime geçmesi için uğraş veren firma, Anadolu Sigortanın yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle faaliyete geçemiyor.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenlenen sıralamada Türkiye’nin en büyük 500 firması arasına da giren Arsan tekstil, hazır giyim sektörüne hammadde temin eden, yurt dışında önemli markalara kumaş satan üretici konumunda.