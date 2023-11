Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi içindeki konteyner kentte bulunan +1 Sokağı'ndaki 20 konteynerde down sendromlular ve aileleri konaklıyor.

Çocuklar için oyun alanlarının bulunduğu +1 Sokağı'nda, hobi bahçeleri de yer alıyor. Okul sonrası ve hafta sonlarında hizmet veren etüt konteynerde bir öğretmen de çocuklara yardımcı oluyor.

Down sendromlu 7 yaşındaki Talha Demir'in annesi Meryem Demir, her şeyin Allah'tan geldiğine inandığını belirterek, şunları söyledi

Down sendromlu Esra Eren'in annesi Rabia Eren de kızının 33 yaşında olduğunu belirterek, "Daha önce kurslara gittiği için burada okumasına gerek kalmadı. Bazı etkinliklere katılıyor. Bahçemiz var." dedi.

Esra Eren ise gazetecilerin ve AFAD ekibinin gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İyi ki varsınız." dedi.