Milli güreşçi Burhan Akbudak, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden güreşçilerden Mehmet Eskisarılı'nın babası Necati Eskisarılı'yı kent merkezindeki iş yerinde ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, eski TİGEM Genel Müdürü ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Hasan Gezginç'in de katıldığı ziyarette, depremde hayatını kaybeden güreşçiler için Kuran’ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Ardından üzerinde Akbudak'ın resminin olduğu pasta kesildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan milli güreşçi Burhan Akbudak, Kahramanmaraş'ta 9 güreşçiyi kaybettiklerini söyledi.

Depremde hayatını kaybeden güreşçi Aslan Ekiz'in babası Ramazan Ekiz de Akbudak'ın kazandığı altın madalya ile yaşadıkları acının az da olsa hafiflettiğini söyledi.