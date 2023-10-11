Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen kazılarda, 3 bin 500 yıl öncesine ait Luviler dönemine ait buluntulara ulaşıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Yassı Höyük'ün bölgenin en önemli arkeolojik alanlarından biri olduğunu belirterek, "Kazı çalışmalarında önemli buluntulara ulaşıldı. Bu buluntular, bölgenin tarihini daha iyi anlamamızı sağlayacak" dedi.

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Elif Baştürk'ün bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılarda, Geç Kalkolitik Çağ'a (MÖ 3500-3000) tarihlenen çanak çömlekler, taş aletler ve kemik buluntulara ulaşıldı.

Dr. Baştürk, kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yassı Höyük, bölgenin önemli bir yerleşim yeri. Kazı çalışmalarında, bölgenin tarihini daha iyi anlamamızı sağlayacak önemli buluntulara ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Kazılarda bulunan buluntular, Afşin Müzesinde sergilenecek.

Yassı Höyük, Afşin ilçesine bağlı Tanır Mahallesi'nde yer alıyor. 12 metre yüksekliğindeki höyük, 1998 yılında arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.