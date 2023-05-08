"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da bir bölümü yıkılan evinin enkazından çıkartılan 77 yaşındaki Elmas Doğan, kaldığı konteyner kentte okuryazar oldu.

Komşularının yardımıyla enkazdan çıkartılan Doğan, çocuklarıyla bir süre çadırda kaldıktan sonra Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.

Burada Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezince açılan okuma yazma ve Kur'an kursuna katılan Doğan, usta öğretici ve öğretmenlerin yardımıyla okuma yazma öğrendi.

Malatyalı 77 yaşındaki depremzede Elmas Doğan, "Okuma ve yazmayı öğrenmek hep hayalimdi, büyüklerimiz çocukken okutsalardı öğrenirdim ve bir şeyler olurdum. Konteyner kentte okuma yazma nasip oldu." dedi.