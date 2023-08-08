Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda 1 yıl içerisinde konutların önemli bir kısmı teslim edilecek. Şehir planımıza altlık oluşturacak mikrobölgeleme çalışmasında son aşamaya geldik. Deprem Hafıza Müzesi için de uzman bir ekip oluşturduk, çalışmamız sürüyor” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TRT Haber tarafından şehirde gerçekleştirilen “Asrın Felaketinin 6. Ayı: Acının Merkez Üssü Kahramanmaraş Yeniden Ayağa Kalkıyor” yayına konuk oldu. Fuat Kozluklu moderatörlüğünde gerçekleştirilen yayınlarda bakanlıkların Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği çalışmalar ve Yeni Kahramanmaraş’ın inşasında gelinen nokta değerlendirildi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kalıcı konutlardaki son durumlar, yeni şehir planı ve deprem hafıza müzesine dair açıklamalarda bulundu.

Kalıcı Konutlarda Yoğun Bir Çalışma Var

Başkan Hayrettin Güngör, “Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş. 6 ayı geride bıraktık. Hamdolsun her geçen gün daha da iyi oluyoruz. Bu süreçte Türkiye’nin afetle mücadele kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu gördük. Depremin ilk aşamasında geçici barınma merkezleri ve konteyner kentleri konuşurken bugün kalıcı konutların teslim tarihini konuşuyoruz. Önemli bir aşamaya geldik. Çok yoğun ve büyük bir çalışma yapılıyor. Kahramanmaraş’ta 82 binin üzerinde kalıcı konut, 30 binin üzerinde de köy evi inşa ediliyor. Bu çalışmaların bir kısmı bitmek üzere, bir kısmının temeli atıldı. Ve ihale süreçleri devam eden kalıcı konutlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef koydu, konutların teslimi ile ilgili. İnşallah 1 yıl içerisinde konutların önemli bir kısmının teslimi gerçekleşmiş olacak” diye konuştu.

Deprem Hafıza Müzesi

Yeni şehir planına altlık oluşturacak mikrobölgeleme çalışmalarının artık son aşamaya geldiğini de açıklamalarına ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin mikrobölgeleme çalışmaları son aşamaya geldi. Şehrimizin zemin durumunu ortaya çıkaracak bu çalışmada yakında tamamlanıyor. Bu çalışmayla eş güdümlü olarak yeni şehir planımız da şekilleniyor. Tabi şehir planımızın yanında bir deprem müzesi oluşturmak için de çalışmamızı başlattık. Ebrar sitelerinin bulunduğu bölgede hayata geçirmeyi planladığımız müze için uzman bir ekip oluşturduk. Bu ekip dijital verileri arşivledi. Sahadan nesneler toplantı. Bir yandan da proje çalışılıyor” ifadelerini kullandı.