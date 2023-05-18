Bu kapsamda tarihi kapalı çarşıda 50 yıllık esnaf olan Yunus Gözder’in ve komşu esnafının dükkanı, işyerinin arkasında bulunan binanın yıkılması sonucu ağır hasar alarak yıkıldı.

Gördüğü bu manzara karşısında umudunu kaybetmeyen Gözder, yıkılan işyerinin önüne tezgah açarak müşterilerine hizmet veriyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kapalı Çarşı Esnafı Yunus Gözder, babasından kalan bu işyerinde 50 yıldır esnaflık yaptığını belirterek bu süreçten sonrada vatandaşlarımıza kaldığımız yerden hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.