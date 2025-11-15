“Asrın felaketi” olarak anılan 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede, 140 tarihi dükkan aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, “Kapalı Çarşı, şehrin kalbi ve kimliğidir. Restorasyon bittiğinde tarihi çarşımız yeniden eski canlı günlerine kavuşacak.” ifadelerini kullandı. 600 yıllık geçmişiyle Osmanlı döneminin en erken kapalı çarşı örneklerinden biri olan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, tamamlanan çalışmaların ardından kentin ticari hayatına yeniden kazandırılacak.