2023 Ulaşım Yatırımları Programı çerçevesinde şehir genelinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda başlattığı yol yenileme ve çevre düzenlemelerine de devam ediyor.

Şehir mezarlığı içerisinde ulaşımı sağlayan ana ve ara yolların sıcak asfaltla yenilenmesiyle bölgede ulaşım standardı artırılırken, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına ulaşım sağlayan stabilize yollar da kilit parke ve bordürle kaplanıyor.