Şehrin İmarı Ve İnşası Noktasında Tüm Alanlarda Faaliyetlerini Sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda Ulaşımı İyileştirmek İçin De Bir Dizi Çalışma Yürütüyor.

6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Vatandaşların Mezarlarına Ulaşım Sağlayan Ana Ve Ara Yollar Kilit Parke İle Kaplanıyor.

Bunun Yanısırı Mezarlık İçerisinde Yer Yabancı Cisimler, Alan Büyük Taş Ve Artık Kullanılmayan Tahta Parçaları Da Ekipler Tarafından İtina İle Temizleniyor.

Stabilize Yollarda Yürütülen Kilit Parke Ve Bordür Uygulamalarının Kısa Süre İçerisinde Tamamlanmasıyla Mezarlık İçerisinde Ulaşımın İyileştirilmesi Hedefleniyor.