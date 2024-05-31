Tatbikata, askeri ve sivil üst düzey yetkililer ile seçkin davetliler katıldı.

Tatbikat, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı tank birliklerinin savaş koşullarında nasıl hareket edeceklerini ve görevlerini nasıl icra edeceklerini simüle ederek, birliklerin operasyonel yeteneklerini geliştirmeyi amaçladı.

Tatbikat süresince, birlikler harekat planlarını uyguladı, sahadaki manevralarını gerçekleştirdi ve savaş durumlarına yönelik senaryolar üzerinde çalıştı. Seçkin Gözlemci Günü kapsamında, tatbikata katılan birlikler ve ekipmanlar yakından incelendi.

Gözlemciler, tank birliklerinin koordinasyonunu, taktiksel manevralarını ve operasyonel hazırlıklarını gözlemleme fırsatı buldu. Ayrıca, tatbikatın başarıyla tamamlanması için gösterilen yoğun çaba ve disiplin de takdirle karşılandı.