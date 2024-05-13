Bu Kapsamda Kasiad Tarafından Uluslararası Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Kahramanmaraşlı İş İnsanlarının da Katılımıyla Kentin Pamuk İhracat Ve İthalatına Yönelik İstişare Toplantısı Düzenlendi.

Ramada Otelde İki Gün Sürecek Toplantılarda Çeşitli Workshoplar İle Pamuk Alanında Yapılabilecekler Konuşularak Kente Bu Alanda Sağlanabilecek Destekler Üzerinde Durulacak.

Burada Açıklamalarda Bulunan Kasiad Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Ciğer Verimli Kent Ekonomisi Adına Verimli Bir Program Yaptıklarını Dile Getirdi.

Kasiad Danışma Kurulu Üyesi Mahmut Arıkan İse Kahramanmaraş’ın Pamuk Konusunda Uluslararası Ticaret De Söz Sahibi Olduğunu İfade Etti.

Uluslararası Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu Da Kuralları Bütün İş İnsanlarına Anlatmayı Hedeflediklerini Belirtti.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı Kahraman Kentte Pamuğun Çok Önemli Bir Yeri Olduğunu Söyleyerek Üreticilere Gereken Değerin Verilmesini Talep Ettiklerini Söyledi.