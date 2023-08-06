Kanalizasyondan Alt Yapı Çalışmalarına İçme Suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesine Kadar Birçok Çalışmayı Hayata Geçiren Kaski Genel Müdürlüğü Kent Merkezi Ve İlçelerdeki Başarılı Çalışmalarıyla Tüm Vatandaşların Takdirini Topluyor.

Bu Kapsamda Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak Elbistan İçme Suyu Altyapısı Yenileme Projesini Denetlemek İçin Bölgede Teknik Personel İle Birlikte İncelemelerde Bulundu.

332 Kilometrelik İçme Suyu Hattı, 6 Adet İçme Suyu Deposu, 5 Adet Terfi İstasyonu Ve Çeşitli Sanat Yapıları İnşaat Çalışmalarının İse Yüzde 15’i Tamamlanmış Durumda.

Alınan Bilgilere Göre Sözleşme Süresi İçerisinde Çalışmalar Tamamlanarak Bölgenin İçme Suyu Altyapısı Yenilenmiş Olacak.

