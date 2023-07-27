KASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler 185 Çağrı merkezimize iletilen taleplere bağlı birçok arızaya müdahale ederek Kahramanmaraş il genelinde altyapıyı işlevsel hale getiriyor.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi adı.

KASKİ Genel Müdürlüğü Deprem nedeniyle şehrin altyapısında oluşan hasarların giderilmesi noktasında ve vatandaşların daha sağlıklı bir altyapıya kavuşturulması için 7/24 çalışmalarını sürdürmekte.

Genel Müdür Ahmet KAVAK incelemelerinin ardından Sütçü İmam’ın ilk kurşunu sıkarak Millî Mücadeleyi başlattığı noktada bulunan Sütçü imam Çeşmesine de uğrayarak Sütçü İmam’ın kabrini ziyaret etti.

