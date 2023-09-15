Başkan Hanefi Mahçiçek Katarlı Heyeti Kahvaltı Programında Ağırladı.

Katar’lı İş İnsanı Anas Kassam Al Onazi Yaptığı Açıklamada Expo 2023’ün Yapılacağı Şehrinizde Yatırım Yapmak İstiyoruz Diyerek Sözlerini Şöyle Sürdürdü:

“Yapacağımız Yatırım Bir Başlangıç Olacak. Özellikle İki Ülke Dostlukları Ve Ticari Birlikteliğimiz Her Geçen Gün Büyüyecek. Deprem Sonrası Şehrinizde Yatırım Yapmak Daha Da Anlamlı Hale Geldi. Burada Olmaktan Ve Siz Kıymetli İnsanları Tanımaktan Mutluluk Duydum. Teşekkür Ediyorum”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İse Expo 2023 Projesinin Önemine Değinerek Bu Konuda Ciddi Atılımlar Gerçekleştirdiklerine Dikkat Çekti.

“Expo 2023 projemiz ülke bahçelerine ev sahipliği yapacağı gibi birçok ticari anlaşmaların da yapılmasına vesile olacak. Katar’dan gelen misafirimiz kıymetli iş insanı Anas Kassam Al Onazi, burada bir dizi ziyaret gerçekleştirecek ve EXPO 2023 alanımızı gezecek. Kendilerine öncelikle hoş geldin diyorum. Kahramanmaraş ticaretiyle birçok ilin önüne geçmiş bir şehir. Yaşadığımız deprem afeti sonrası şehrimizi bir an önce ayağa kaldırmak öncelikli hedefimiz. EXPO 2023 projemiz de bu kapsamda lokomotif görevi görüyor. Şehrimizde gerçekleştireceğimiz projemiz vatandaşlarımıza bir yaşam alanı sunarken bir taraftan da turizm için bir cazibe merkezi haline gelecek.

Açılmasına kısa bir süre kala yerli ve yabancı birçok misafiri ağırladığımız EXPO 2023 projemizle şehrimize katkı sağlıyoruz. Misafirimiz Anas Kassam Al Onazi Beyefendi’nin dediği gibi bu bir başlangıç. Şehrimizi daha ileriye taşıyacağız.”

Konuşmaların Ardından Başkan Mahçiçek Tarafından Misafirlere Expo 2023 Projesinin Sembol Çiçeklerinden Maraş Sümbülü Motifli Hediyeler Takdim Edildi.

Alan ziyaret edilerek yapılacaklar değerlendirildi.