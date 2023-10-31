İsrail ordusu karadan ve havadan saldırılarını sürdürürken Gazze'ye 18 bin ton bomba attıkları ve bunun Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu ortaya çıktı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan ve kanser hastalarına yönelik bölgedeki tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Hastanede hasar oluşurken, Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz." açıklamasını yaptı.

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

