Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Sadıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatan Hacı Mehmet Poyraz, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmaların ardından Hacı Mehmet Poyraz’ın yanına ulaştı. Yapılan kontrollerde Poyraz’ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Bölgenin kayalık olması ve Poyraz’ın acilen hastaneye yetiştirilmesi gerektiği için Jandarma Genel Komutanlığı’ndan helikopter istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen helikoptere alınan Hacı Mehmet Poyraz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Poyraz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.