Havaların İyice Soğumasıyla Birlikte Özellikle Çocukların Hastalıklara Yakalanma Riski De Arttı. Kapalı Ve Kalabalık Mekânlarda Bulunan Çocuklara Mikroplar Daha Kolay Bulaşıyor.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklar Virüsü Aldıktan Sonra İki-Üç Gün İçerisinde Burun Akıntısı, Burun Tıkanıklığı, Boğazda Kaşıntı, Boğaz Ağrısı, Ses Değişikliği, Halsizlik, Hapşırık Ve Geniz Akıntısının Yol Açtığı Hafif Öksürük Sorunları İle Karşı Karşıya Kalıyor.

Luna Klinik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Levent Öztürk Bu Noktada Ebeveynlere Tavsiyelerde Bulunarak Dikkat Etmeleri Gereken Konularda Bilgiler Paylaştı.