KSÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim ve Hastane Başmüdürü İbrahim Palabıyık tarafından karşılanarak Hastaları ziyaret eden Ünlüer ve beraberindekiler, hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.