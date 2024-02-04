Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümü öncesi Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret ederek asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları kabirleri başında dualarla yâd etti.

Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan’ın da yer aldığı ziyarette, 6 Şubat depremlerinde ahirete irtihal eden vatandaşların yakınlarıyla da bir araya gelen heyet, baş sağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümü yaklaşırken asrın felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi; önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanımız ve İl Başkan Vekilimizle birlikte kabirleri başında dualarla yâd ettik.

6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.