Yöresel Maraş Ekşili Çorba'nın Da Tescili Alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na Son Olarak Tescil Ettirilen Maraş Samsası’nın Ardından Şimdi de Maraş Ekşili Çorba’nın Coğrafi İşaret Tescili Alındı.

Artık Kış Aylarının Gelmesi Ve Havalarında İyiden İyiye Soğuduğu Şu Günlerde Hastalıklarda Bir Hayli Arttı.

Tabi Burada Devreye Hastalıklara Karşı Koruyucu Kalkan Görevi Gören Kahraman Kentin Tescilli Lezzeti Ekşili Çorba Giriyor.

Ekşili Çorbanın Eşsiz Lezzet Sırlarını Yılların Verdiği Tecrübeye Dayanan Zafer Ayranpınar Aksu Haber’e Anlattı.