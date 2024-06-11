Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen mezuniyet töreni, duygusal ve coşkulu anlara sahne oldu.

Mezuniyet töreni sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kipaş Holding Yönetim Kurlu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer de bütün öğrencilerini kendi evlatları gibi gördüğünü belirterek Kipaş Eğitim Kurumlarının kalitesini artırarak faaliyetlerine devam edeceğinin altını çizdi.

Mezuniyet töreninde öğrenciler, eğitim hayatlarının bu önemli dönüm noktasını kutlarken, veliler ve öğretmenler de onların mutluluğuna ortak oldu.

Kipaş Eğitim Kurumları, bir kez daha kaliteli eğitim anlayışını ve öğrencilerine kazandırdığı değerleri gözler önüne serdi.

Mezun olan öğrenciler, aldıkları eğitimle geleceğe umutla bakarken, Kipaş Eğitim Kurumları da mezunlarıyla gurur duymaya devam ediyor.