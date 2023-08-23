KİPAŞ Holding, bölgede yaşanan iş gücü darboğazına kadınların, toplumun dâhil olacağı imkânlar oluşturarak toplumun güçlü yarısının ekonomik kalkınmada etkin rol oynamasını hedefliyor.

KİPAŞ Holding, sanayi sektöründe şehrimizde ilk olacak bu proje ile kadın çalışanların potansiyelini ön plana çıkararak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdünü göstermeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda KİPAŞ Holding, silobaz sürücüsü ve mikser operatörü gibi geleneksel olarak erkek egemen kabul edilen sektörlerde kadın çalışanları istihdam ederek, önemli bir adım atmış olacak.

Kadınların işgücüne daha fazla dâhil edilmesiyle, Kahramanmaraş'ın deprem sonrası toparlanması hız kazanacak, böylece ekonomik canlanma süreci hızlanacak. Kipaş Holding'in bu adımı, bu şehrin eski güzel günlerine dönüşün de katkı sağlayacaktır.

Kadınların gücünün ekonomik kalkınmada ne denli büyük bir rol oynayabileceğini gösteren KİPAŞ Holding, sadece bir işveren olarak değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarının bilincinde bir şirket olarak da örnek teşkil ediyor.