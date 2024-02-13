KMTSO Fuaye Alanı’nda gerçekleşen toplantıya; KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Yönetim ve Meclis Üyeleri, kent protokolü ile iş insanları katıldı. Toplantı, Kahramanmaraş ile KKTC arasındaki dostane ilişkilerin ve ticari iş birliğinin güçlenmesine yönelik önemli bir adım oldu.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise Kahramanmaraş ekonomisiyle ilgili sunum yaparak, şehrin üretim potansiyelini vurguladı.