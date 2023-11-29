Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 10. Olağan meclis toplantısını yaptı. KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kasım ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.