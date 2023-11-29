Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 10. Olağan meclis toplantısını yaptı. KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kasım ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 10. Olağan meclis toplantısını yaptı. KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kasım ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.
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