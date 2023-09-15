Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı Tarafından rahmetli kardeşinin adını verdiği Hacı Mehmet Narlı İlk Ve Ortaokulu, temeli atıldıktan 83 gün sonra eğitime hazır hale getirildi.

Açılış törenine Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz’de katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, rahmetli Hacı Mehmet Narlı’yı sevgi, saygı ve minnetle andı.

Konuşmasının devamında başkan öksüz, “bu okulu, yavrularımıza kazandırdığı için Mustafa Narlı kardeşimi tebrik ediyorum” dedi.

