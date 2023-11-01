Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi 9. Olağan Toplantısı’nı yaptı. KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ekim ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanları katıldı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantıda konuşma yapan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Kahramanmaraş iş dünyasının geldiği son durum hakkında bilgiler verdi.