Toplantı, iş dünyasının gelecek stratejilerini belirleme ve odanın önümüzdeki dönemdeki vizyonunu şekillendirme açısından kritik bir rol oynadı.
KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz toplantı sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Toplantı, iş dünyasının gelecek stratejilerini belirleme ve odanın önümüzdeki dönemdeki vizyonunu şekillendirme açısından kritik bir rol oynadı.
KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz toplantı sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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