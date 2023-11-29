Toplantı, iş dünyasının gelecek stratejilerini belirleme ve odanın önümüzdeki dönemdeki vizyonunu şekillendirme açısından kritik bir rol oynadı.

KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz toplantı sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.