Yoğun Bir Katılımla Gerçekleştirilen Toplantıda Açılış Konuşmasını Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Yaptı.

Meclis Başkanı Öksüz Konuşmasında Afet Sonrası Kentin İş Adamları Olarak Çok Zor Bir Süreçten Geçtiklerini İfade Ederken Bu Konuda Kendilerine Destek Olan Herkese Teşekkür Etti.

Ayrıca Başkan Öksüz Konuşmasının Devamında Yaraların Sarılması Adına Birlik Ve Beraberliğin Çok Önemli Olduğunu Vurgulayarak Bu Sıkıntının da Hep Birlikte Üstesinden Geleceklerini Sözlerine Ekledi.