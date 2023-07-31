Başkan Buluntu Çalışmaları Kapsamında Yeni Sanayi Sitesi Projesi Kapsamında Yaklaşık 2 Bin Dönüm Arazi Üzerine Kurulması Planlanan Tesiste 1.210 İşletmenin Yer Alması Ve 10 Bin Kişilik İstihdam Alanı Oluşturulması Hedeflendiğini Söyledi.

Başkan Buluntu Konuşmasının Devamında Küçük Sanayi Sitesinde Yerinde Yerinde Çözüm Modelinin Uygulanacağını Söyledi.

Başkan Buluntu Girişim Ve Taleplerimiz Neticesinde Tomsuklu Atış Alanındaki 9.100 Dönümlük Alanın Sanayi Alanı İlan Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı Dedi.

Başkan Buluntu Tekstil İhtisas Osb’mizde Şantiye Çalışmaları Başladı Dedi.

Savunma Sanayiinde Kahramanmaraş Önemli Bir Misyon Üstleneceğini Söyleyen Başkan Buluntu Şu İfadelere Yer Verdi.

Başkan Buluntu ‘Depremzede Kadın İşverenlere Hibe Desteği Projesi’ Hakkında Da Bilgiler Verdi.