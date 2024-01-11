KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle Öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Şairler Tepesi’nde samimi bir ortamda gerçekleşen Yemekte Buluntu, basın mensuplarıyla yakından ilgilendi.

Programda; BAŞKAN Buluntu’nun yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri İle Basın Mensupları Da Yer Aldı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Tüm Basın Emekçilerinin Gününü Kutladı.

