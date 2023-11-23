Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için devlet-millet işbirliğinde başlayan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Deprem öncesi dondurma, tekstil, altın ve metal sektörlerindeki faaliyetleriyle adından söz ettiren Kahramanmaraş, sağlanan desteklerle toparlanma sürecine girdi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, ilin Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu, depremlerde ekonomik anlamda ağır yara aldıklarını söyledi.

