Türkiye Kent Konseyleri, deprem sonrası yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak üzere Kahramanmaraş'ta bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye Kent Konseyleri Birliği başkanı Halil İbrahim yılmaz, Kahramanmaraş Kent Konseyi Başkanı Zeynep Arıkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da yapılan inceleme gezisinin sonuçları paylaşıldı.

Toplantı, deprem felaketinden çıkarılan dersler ışığında, yaşanan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini doğrudan ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanına iletmek için düzenlendi.

Toplantıda, depremin toplumsal ve yapısal sorunlara işaret ettiği, ancak bu sorunların üzerine gidilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantıya katılım sağlayan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu