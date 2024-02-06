Kimi sevdiklerini kaybettiği enkaz alanlarına koştu, kimi de Kapıçam Şehir mezarlığına giderek kaybettikleri canları için gözyaşlarıyla dua etti.

Asrın felaketinin yıldönümünde Kahramanmaraş’ın tek ekranı Aksu TV de şehrin nabzını tutarak saat 19 itibariyle ana haber ile depremlerin simge ismi olan ve 1400 canımızı kaybettiğimiz Ebrar Sitesi alanında canlı yayına başladı.

Gerçekleştirdiği canlı yayınla anma etkinliklerini ekranlarına taşıyan Aksu TV, birbirinden özel konukları da misafir etti.

Aksu TV Canlı yayınına katılan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, tarifsiz acılar içinde olduklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü.