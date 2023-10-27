Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Şehrin Yeni Turizm Alanlarından Biri Olan Ali Kayası Cam Teras Da KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ve Yönetim Kurulu Üyelerini Ağırladı.

Meclis Başkanı Ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle Tesisi Gezen Başkan Güngör Burada Katılımcılara Bilgiler De Verdi.

Ayrıca Kahvaltı Programında Bir Konuşma Yapan Başkan Güngör Kahraman Kent Genelinde Turizm Alanındaki Yatırımlara da Önem Verdiklerinin Altını Çizdi.

KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz İse Sanayi Yatırımları Kadar Turizm Yatırımlarının Da Kent İçin Çok Büyük Bir Öneme Sahip Olduğunu İfade Etti.