Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün çarşıyı ziyaretinde esnafın dile getirdiği talep karşılanmış oldu.
Verilen hizmetten memnuniyet duyduğunu belirten esnaflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün çarşıyı ziyaretinde esnafın dile getirdiği talep karşılanmış oldu.
Verilen hizmetten memnuniyet duyduğunu belirten esnaflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
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