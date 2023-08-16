Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün çarşıyı ziyaretinde esnafın dile getirdiği talep karşılanmış oldu.

Verilen hizmetten memnuniyet duyduğunu belirten esnaflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.