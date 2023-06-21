Kobidos bisikletliler derneği de HASTALIĞA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN kilometrelerce pedal çevirerek farkındalık oluşturdular.
Glütensiz gıda paketi dağıtımına KAHRAMANMARAŞ VALİSİ ÖMER FARUK COŞKUNDA EŞLİK ETTİ.
DAĞITIM SONRASINDA BİR AÇIKLAMA YAPAN KOCAELİ ÇÖLYAK PKU YAŞAM DERNEĞİ ÜYESİ MELTEM ERTAN ŞERAS KAHRAMANMARAŞ’A OLMAKTAN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ.
KOCAELİ BİSİKLET VE DOĞA SPOERLARI KLÜP BAŞKANI TUBERK ATAR İSE BU PROJEDE GÖNÜLLÜ OLARAK YER ALDIKLARINI SÖYLEDİ.
KAHRAMANMARAŞ ÇÖLYAK DERNEK BAŞKANI NESRİN YAŞBU FARKINDALIKTA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU