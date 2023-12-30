Kokina Çiçeğinin Her Sene Olduğu Gibi Bu Yıl Da Yine En Çok Satılan Çiçeklerin Başında Geldiğini Söyleyen Çiçekçi Muzaffer Demir, Daha Önce Çok Az Talep Olduğunu, Ancak Sosyal Medya İle Talebin Arttığını Söyledi.