Kentin sakinleri için sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatlara kadar birçok detayın düşünüldüğü bu 190 konteynerlik yerleşim bölgesi, AFAD ekipleri başta olmak üzere devlet kurumları tarafından sürekli olarak destekleniyor.

Depremzedelerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma kapsamında, tüm konteynerlere klima kurulumu gerçekleştirildi.

Konteyner kent sakinlerinden Leyla Buyruk, konteynerlerin içerisinde mobilyadan, tabak çanağa kadar her türlü eşyanın düşünüldüğünü hatırlatarak, "Devletimizden Allah razı olsun. Klimasına kadar her şey düşünülmüş durumda," şeklinde memnuniyetini ifade etti.

