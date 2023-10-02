Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, kontrollü yıkımı süren apartman olduğu gibi öne doğru çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar gören 15 katlı Batı Şehir Park Sitesi, yıkım sırasında alışılmışın aksine olduğu gibi öne çöktü. Çalışmayı takip eden vatandaşlar binanın yıkımı esnasında kısa süreli panik yaşarken, binanın yıkıldığı anlar bir vatandaşların kamerasına yansıdı.