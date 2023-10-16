Ziyarette Rektör Yasım'a Rektör Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı, Genel Sekreter ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri eşlik etti.

2017 yılında temeli atılan, ay yıldız şeklindeki tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken ve yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alana sahip olan kompleks, 4 kat ve 12 bin 500 metrekare alana sahip Morfoloji Binası ile 9400 metrekare alana sahip içinde 3 adet 350 kişilik amfi derslik bulunan idari binadan oluşuyor.

Derslik ve laboratuvarları yerinde inceleyen Rektör Yasım, öğrencilere Morfoloji Binası ile ilgili bilgiler vererek onların sorularını da cevaplandırdı.

Ziyaret Sonunda Açıklamalarda Bulunan Ksü Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Öğrencilerin Başarılı Bir Akademik Yıl Geçirmelerini Temenni Etti.