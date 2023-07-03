KSÜ’de 2023 Yılı Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda Düzenlenen Törene Başta Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım Olmak Üzere İdari Ve Akademik Kadro Katıldı.

Tören Kur-An Tilavetiyle Başladı.

Ardından Açılış Konuşmasını Yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan Kurban Bayramının Önemine Dikkat Çekti.

Daha Sonra Kürsüye Gelen Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım Davetlerine İcabet Eden Bütün Kadrolara Teşekkür Ederek Eğitim Öğretim Sürecinin En Kısa Sürede Normale Döneceğini Söyledi.