Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Küçükbaş Ve Adaklık Satışının 2 Kasım Perşembe Günü Canlı Hayvan Borsasına Taşınacağını Duyurdu.

Dağınık Bir Biçimde Hizmet Veren Küçükbaş Ve Adaklık Satıcıları, Artık Canlı Hayvan Borsasında Oluşturulan Adaklık Satış Merkezinde Faaliyetlerine Devam Edecekler.

Perşembe Günü İtibariyle Canlı Hayvan Borsası'nda Ticari Faaliyetlerine Başlayacak Olan Küçükbaş Ve Adaklık Satıcıları, Vatandaşlara Veteriner Hekim Kontrolünde Daha Modern Ve Hijyenik Şartlarda Hizmet Sağlayacaklar.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Daha Temiz Ve Nezih Bir Mekânda Kahramanmaraş Halkına Hizmet Vereceklerini Söyledi.