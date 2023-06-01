Bayrama az bir zaman kala küçükbaş kurbanlık fiyatları da belli oldu. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarının 5.500 lira ile 8.500 lira arasında değişmesi bekleniyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yapılan açıklamada Kurbanlık fiyatlarında coğrafi bölgelere göre hatta aynı bölgenin içerisinde bulunan illere göre farklılıklar görülebileceği belirtildi.

Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında bakıldığında 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağı düşünülüyor.