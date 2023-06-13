Kurban Bayramı'na sayılı günler vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Bu anlamda Bayram hazırlıklarında önemli bir yer tutan bıçakçılar, kurban kesimi, deri yüzümü ve et doğramak için vatandaşların getirdiği bıçakları bileme makinesiyle keskinleştiriliyor.

Sektörde 150 yıllık geçmişi ile her türlü bıçağı en kaliteli şekilde vatandaşlarla buluşturan Ökkeş çelik bıçakları, kendi markalarının bıçaklarını ücretsiz bir şekilde bileyerek lazer cihazı ile de bıçaklara istenilen yazıları yazıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ökkeş Çelik Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, kurban bıçaklarını bileletme işini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

Konuşmasının devamında Çelik, kurban bıçağı alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetti.