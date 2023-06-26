Bu Sene Kurban İbadetini Yerine Getirmek İsteyen Vatandaşlar Büyükbaş Hayvan Fiyatlarını Yüksek Bulduğu İçin Küçükbaşa Yöneldi.

Hayvan Yetiştiricileri Ve Vatandaşlar Kurban Bayramının Hayırlara Vesile O9lmasını Dileyerek Bu Yılda İbadeti Yerine Getirmenin Mutluluğunu Yaşadıklarını İfade Etti.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran İse Bu Yıl Gerek Fiyatların Yüksek Olmasından Gerekse De Gerekse de Üreticilerin Küçükbaşa Daha Fazla Yönelmesinden Büyükbaş Satışlarının Her Senekinden Biraz Daha Az Olduğuna Dikkat Çekti.

