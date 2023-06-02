Kurban Fiyatlarının Açıklanmasının Ardından Kahramanmaraş Canlı Hayvan Pazarına Kurbanlıklar Gelmeye Başladı.

28 Haziran’da İdrak Edeceğimiz Kurban Bayram Öncesi Geçtiğimiz Günlerde Kurbanlık Fiyatları Açıklanmıştı. Bu Durum Üzerine Kahramanmaraş Canlı Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramına Bir Aydan Kısa Süre Kalması Sebebiyle Hareketlilik Başladı.

Esnaf, Vatandaşı Alışveriş İçin Pazara Davet Ederken, Açıklanan Fiyatlara Takılmamalarını, Pazarda Görücüye Çıkan Hayvanların Açıklanan Fiyatlardan Daha Uygun Olduğunu Söyledi.

